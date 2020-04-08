Пережив інсульт і мав померти: відомий український боксер зробив відверте зізнання
Колишній претендент на пояс чемпіона світу В'ячеслав Узелков в Instagram розповів про свій життєвий шлях.
В'ячеслав Узелков 8 квітня святкує свій 41-й день народження. У Instagram шоумен звернувся до вболівальників.
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Добрий ранок. Ось я перейшов шлях до 50 років. Сьогодні мені 41 рік. Я не жалію ні за один день, ні хвилину, яку я прожив. У мене в житті трапилось багато різних ситуацій. Гарних і поганих. Зустрічав людей різних. Але кожному вдячний, за той урок, який отримав. Я пережив інсульт, пережив деякі моменти в житті, при яких я мав загинути, але я тут, я з вами. Значить у мене є справи, які я маю закінчити.
Для когось я поганий, для деяких ні. Але я такий, який є. І час мене не зламав і не змінив. Любі друзі і любі вороги, дякую, що Ви є у моєму житті. Я йду далі. І буду робити ще більше гарних справ. Не дивлячись на труднощі і перепони,
– написав Узелков.
Дебют Узелкова на професійному рингу відбувся 16 років тому. Останній бій у кар'єрі боксера був 2014 року. Усього спортсмен провів 34 бої, здобувши перемогу в 30 з них.
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