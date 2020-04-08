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Пережив інсульт і мав померти: відомий український боксер зробив відверте зізнання

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В'ячеслав Узелков / Наше Місто

Колишній претендент на пояс чемпіона світу В'ячеслав Узелков в Instagram розповів про свій життєвий шлях.

В'ячеслав Узелков 8 квітня святкує свій 41-й день народження. У Instagram шоумен звернувся до вболівальників.

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Добрий ранок. Ось я перейшов шлях до 50 років. Сьогодні мені 41 рік. Я не жалію ні за один день, ні хвилину, яку я прожив. У мене в житті трапилось багато різних ситуацій. Гарних і поганих. Зустрічав людей різних. Але кожному вдячний, за той урок, який отримав. Я пережив інсульт, пережив деякі моменти в житті, при яких я мав загинути, але я тут, я з вами. Значить у мене є справи, які я маю закінчити.

Для когось я поганий, для деяких ні. Але я такий, який є. І час мене не зламав і не змінив. Любі друзі і любі вороги, дякую, що Ви є у моєму житті. Я йду далі. І буду робити ще більше гарних справ. Не дивлячись на труднощі і перепони,
– написав Узелков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добрий ранок. Ось я перейшов шлях до 50років. Сьогодні мені 41 рік. Я не жалію ні за один день, ні хвилину,яку я прожив. У мене в житті трапилось багато різних ситуацій. Гарних і поганих. Зустрічав людей різних. Але кожному вдячний, за той урок, який отримав. Я пережив інсульт, пережив деякі моменти в житті, при яких я мав загинути, але я тут, я з Вами. Значить у мене є справи, які я маю закінчити. Для когось я поганий, для деяких ні. Але я такий, який є. І час мене не зламав і не змінив. Любі друзі і любі вороги, дякую, що Ви є у моєму житті. Я йду далі. І буду робити ще більше гарних справ. Не дивлячись на труднощі і перепони. #зваженітащасливі #похудение #узелков #здоровье #спорт #спортсмен #правда #uzelkoff_official #uzelkov_official #uzelkov #деньрождения

Публикация от Вячеслав Узелков (@uzelkoff_official)

Дебют Узелкова на професійному рингу відбувся 16 років тому. Останній бій у кар'єрі боксера був 2014 року. Усього спортсмен провів 34 бої, здобувши перемогу в 30 з них.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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