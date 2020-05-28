Перша європейська країна дозволила вболівальникам повернутися на стадіони

Угорська футбольна федерація оголосила в четвер, 28 травня, що вболівальники відтепер знову зможуть бути присутніми на футбольних матчах.

Організатори будуть розсаджувати глядачів, дотримуючись дистанції в три місця між ними, в шаховому порядку. Про це повідомляють європейські ЗМІ, передає "Інтерфакс".

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Однак федерація уточнила, що поки все ж залишає за футбольними клубами можливість приймати рішення, грати при порожньому стадіоні або при глядачах.

До уваги! Вже на наступному тижні в Будапешті повинен відбутися матч між ФК "Гонвед" та "Мезйокйовешд". Квитки, як очікується, незабаром надійдуть у продаж.

Спортсмени, тренерський штаб і судді повинні будуть перед матчем здати тест на коронавірус.

Угорщина стане першою європейської країною, яка дозволить вболівальникам повернутися на стадіони. Білорусь, яка єдиною серед країн Європи не зупиняла футбольний чемпіонат, не обмежувала відвідування стадіонів.

Що відомо про відновлення чемпіонату Угорщини

Сезон в Угорщині відновився 23 травня одразу трьома матчами: два з Кубка Угорщини та один з чемпіонату країни.

Угорщина стала другою після Польщі, хто офіційно оголосив про відновлення футбольного сезону.