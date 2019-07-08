Перша ракетка світу сенсаційно покинула Вімблдон

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Ешлі Барті
Ешлі Барті / Фото з відкритих джерел

Найсильніша тенісистка планети Ешлі Барті покинула Вімблдон. Австралійка програла на стадії 1/8 фіналу.

Ешлі Барті – Елісон Ріск 1:2 (6:3, 2:6, 3:6)

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У першому сеті Барті зробила два брейки, коли 29-річна Ріск зуміла тільки один раз відібрати подачу іменитої суперниці.

У другому сеті на корті домінувала 55 ракетка світу. Представниця США оформила два брейки й легко виграла сет.

У вирішальному третьому сеті чинна чемпіонка Ролан Гарросу одного разу програла свою подачу, чого вистачило Ріск, щоб здобути перемогу.

Стадію 1/8 фіналу вперше в кар'єрі подолала українка Еліна Світоліна. Водночас турнір покинула Даяна Ястремська.

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Теги: Спорт Теніс Вімблдон Новини Спорту
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