Перша ракетка світу сенсаційно покинула Вімблдон

Найсильніша тенісистка планети Ешлі Барті покинула Вімблдон. Австралійка програла на стадії 1/8 фіналу.

Ешлі Барті – Елісон Ріск 1:2 (6:3, 2:6, 3:6)

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У першому сеті Барті зробила два брейки, коли 29-річна Ріск зуміла тільки один раз відібрати подачу іменитої суперниці.

У другому сеті на корті домінувала 55 ракетка світу. Представниця США оформила два брейки й легко виграла сет.

У вирішальному третьому сеті чинна чемпіонка Ролан Гарросу одного разу програла свою подачу, чого вистачило Ріск, щоб здобути перемогу.

A first ever Grand Slam quarter-final awaits...



Alison Riske recovers from a set down for the third time this tournament - the latest coming against world No.1 Ash Barty #Wimbledon | @Riske4rewards pic.twitter.com/oLMTtqpTgF — Wimbledon (@Wimbledon) 8 липня 2019 р.

Стадію 1/8 фіналу вперше в кар'єрі подолала українка Еліна Світоліна. Водночас турнір покинула Даяна Ястремська.