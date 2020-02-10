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Перша жертва Ломаченка в професіоналах несподівано заговорив про реванш з українцем

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Гері Расселл-молодший / Фото з відкритих джерел

Американський боксер Гері Расселл-молодший (31-1, 18 КО) розповів після переможного бою проти Тугстсогта Ньямбаяра, що хоче провести матч-реванш з Василем Ломаченко.

Боксер зазначив, що йому треба "повернути борг", повідомляє Boxingscene.

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Я хочу матчу-реваншу з Ломаченком. Зроблю це ні для вболівальників, ні для преси, а для себе. Я занадто честолюбний, аби забути й залишити все як є. Мені треба повернути борг,
– заявив американець.

У червні 2014 року американський проспект Гері Расселл-молодший зазнав першої і до сих пір єдиної поразки в кар'єрі від рук Василя Ломаченка.

  • Український боксер незабаром буде битися з Теофімо Лопесом. Поки невідома офіційна дата поєдинку між Ломаченко і Лопесом, але американець натякнув, що бій може відбутися 30 травня.
  • Якщо бій Ломаченко – Лопес відбудеться, то українець може отримати за нього 4,5 мільйони доларів. Досі найбільшим гонораром Ломаченка за бій були 2 мільйони євро. Їх чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO заробив 31 серпня 2019 року, коли переміг Люка Кемпбелла.
  • Ломаченко востаннє виходив у ринг ще 31 серпня 2019 року. У Лондоні українець рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла та завоював титул WBC.
  • Теофімо Лопес 15 грудня легко переміг чемпіона світу за версією IBF Річарда Коммі. Теофімо нокаутував суперника вже в другому раунді.
  • Якщо Ломаченко переможе, він стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у легкій вазі. І другим українцем, який здобував такий титул. До цього абсолютним чемпіоном світу з боксу був Олександр Усик у першій важкій вазі.
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Теги: Спорт Бокс Дебют Ломаченка у профі Василь Ломаченко
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