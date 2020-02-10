Перша жертва Ломаченка в професіоналах несподівано заговорив про реванш з українцем

Американський боксер Гері Расселл-молодший (31-1, 18 КО) розповів після переможного бою проти Тугстсогта Ньямбаяра, що хоче провести матч-реванш з Василем Ломаченко.

Боксер зазначив, що йому треба "повернути борг", повідомляє Boxingscene.

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Я хочу матчу-реваншу з Ломаченком. Зроблю це ні для вболівальників, ні для преси, а для себе. Я занадто честолюбний, аби забути й залишити все як є. Мені треба повернути борг,

– заявив американець.

У червні 2014 року американський проспект Гері Расселл-молодший зазнав першої і до сих пір єдиної поразки в кар'єрі від рук Василя Ломаченка.