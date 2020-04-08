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Перший український клуб офіційно знизив зарплати футболістам через карантин

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"Верес" зменшив зарплати гравцям через карантин / НК "Верес"

Рівненський "Верес" оголосив про зменшення зарплати футболістам на 50% на час дії карантину в Україні.

Як йдеться на офіційному сайті клубу, керівництво клубу вирішило укласти з футболістами контракти на період дії в Україні карантину, за яким вони отримуватимуть 50% зарплатні. Строк дії контрактів встановили до 15 червня 2020 року.

"Це спільне рішення адміністрації та гравців. попередньо воно обговорювалося з футболістами та тренерським штабом. Воно дозволить пройти цей непростий період без втрат і бути готовим виконати поставлені спортивні завдання", – йдеться в заяві клубу.

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Верес став першим з українських клубів, який офіційно оголосив про зменшення зарплати футболістам через карантин в Україні.

Рівненська команда виступає у Другій лізі.

Головний тренер команди – Юрій Вірт.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Спорту Спорт Футбол
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