Перший український клуб офіційно знизив зарплати футболістам через карантин
Рівненський "Верес" оголосив про зменшення зарплати футболістам на 50% на час дії карантину в Україні.
Як йдеться на офіційному сайті клубу, керівництво клубу вирішило укласти з футболістами контракти на період дії в Україні карантину, за яким вони отримуватимуть 50% зарплатні. Строк дії контрактів встановили до 15 червня 2020 року.
"Це спільне рішення адміністрації та гравців. попередньо воно обговорювалося з футболістами та тренерським штабом. Воно дозволить пройти цей непростий період без втрат і бути готовим виконати поставлені спортивні завдання", – йдеться в заяві клубу.
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Верес став першим з українських клубів, який офіційно оголосив про зменшення зарплати футболістам через карантин в Україні.
Рівненська команда виступає у Другій лізі.
Головний тренер команди – Юрій Вірт.
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