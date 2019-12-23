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Перспективний український боксер потужно нокаутував непереможного німця: відео

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Владислав Мельник / Boxen1

Український проспект Владислав Мельник (10-1, 5 КО) завдав раніше непереможеному німцеві Едгару Валту (8-1, 4 KO) тяжкої поразки.

Владислав завдав Валту першої поразки в кар'єрі, нокаутувавши його в 7-му раунді (всього було заплановано 8).

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Мельник тричі відправляв опонента в нокдаун, перед тим, як в 7-му раунді пробив лівим хуком так, що Валта перестали тримати ноги.

Відео бою (нокаут з 28:20):

 

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
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