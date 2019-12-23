Перспективний український боксер потужно нокаутував непереможного німця: відео
Український проспект Владислав Мельник (10-1, 5 КО) завдав раніше непереможеному німцеві Едгару Валту (8-1, 4 KO) тяжкої поразки.
Владислав завдав Валту першої поразки в кар'єрі, нокаутувавши його в 7-му раунді (всього було заплановано 8).
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Мельник тричі відправляв опонента в нокдаун, перед тим, як в 7-му раунді пробив лівим хуком так, що Валта перестали тримати ноги.
Відео бою (нокаут з 28:20):
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