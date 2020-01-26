Перспективний український боксер прикро програв у титульному бою WBO
Український боксер Арнольд Хегай програв Стівену Фултону в бою за звання чемпіона світу за версією WBO International. Бій відбувся 26 січня у США в андеркарді поєдинку Денні Гарсія – Іван Редкач.
Хегай та Фултон розігрували статус обов'язкового претендента по лінії WBO.
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Перші раунди боксери традиційно провели у розвідці. Запекла боротьба спалахнула в третьому раунді: Хегай впустив Фултона борцівським прийомом, після чого опоненти завелися.
У четвертому раунді Хегей потужно влучив Фултону в голову, але суперник витримав. А вже у п'ятій трихвилинці американець перехопив ініціативу – удари Стівена частіше доходили до цілі.
У восьмому раунді Хегай помітно втратив швидкість, після чого почав працювати другим номером.
Боксери ще декілька разів обмінялися "люб'язностями" і довірили визначати переможця суддям.
У результаті, Стівен Фултон переміг Арнольда Хегая одноголосним рішенням суддів – 116:112, 117:111, 117:111.
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