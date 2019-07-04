Перу сенсаційно розгромив Чилі у півфіналі Копа Америка: відео

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Копа Америка
Копа Америка / twitter.com/copaamerica

Збірна команди Перу стала другим фіналістом Копа Америка 2019. У півфіналі перуанці розгромили чинних чемпіонів чилійців.

Чилі – Перу 0:3
Голи: Флорес, 21, Йотун, 38, Герреро, 90+1

Незабитий пенальті: Варгас, 90+4 (Чилі)

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Уже в першому таймі Перу вдалося двічі відзначитися у воротах останніх переможців Копа Америка. По голу забили Флорес та Йотун.

У другому таймі чилійці намагалися відігратися, кинувши всі сили в атаку. Та в атаці в них справи не клеїлися. У компенсований час перуанці забили третій гол, а чилійці не зуміли реалізувати пенальті.

Таким чином, Перу переміг 3:0 і вперше з 1975 року зіграє у фіналі Копа Америка. Протистояти їм буде збірна Бразилії, яка перемогла Аргентину. Фінал відбудеться 7-го червня на стадіоні "Маракана". Початок, о 23:00 за київським часом.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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