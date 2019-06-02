Під час фіналу Ліги чемпіонів на поле вибігла дівчина в купальнику: фото та відео

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Під час фіналу Ліги чемпіонів на по вибігла дівчина в купальнику
Під час фіналу Ліги чемпіонів на по вибігла дівчина в купальнику / Getty Images

Фінал Ліги чемпіонів між "Тоттенхемом" та "Ліверпулем" не обійшовся без сюрпризів. Під час першого тайму на поле вибігла дівчина в купальнику з рекламою еротичного сайту.

Стюарди вивели дівчинку зі стадіону вже через кілька хвилин, однак користувачі соцмереж встигли відреагувати на незвичну ситуацію.

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TJ пише, що вчинок дівчини – запланована акція блогера Віталія Здоровецького. Так, на її купальнику було написано Vitaly Uncensored – це сайт з фільмами для дорослих, що належав йому.

Він також відомий як пранкер з YouTube-каналом із 10 мільйонами глядачів.

У 2014 році Здоровецький прославився завдяки тому, що вибіг на поле під час фіналу Чемпіонату світу в Бразилії.

За добу до фіналу Ліги Чемпіонів Здоровецький опублікував ролик під назвою "Який сюрприз" за участю цієї дівчини в купальнику. Це модель Кінсі Тадеуш Воланський (Kinsey Wolanski), вона знімалася для журналів Maxim і Sports Illustrated.

За першу годину кількість підписників дівчини зросла з 300 до 600 тисяч. Після завершення матчу приблизно тисяча користувачів на хвилину підписувались на її профіль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Did I distract #8 a little too much?

Допис, поширений Kinsey Wolanski (@kinsey_sue)

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Тоттенхем – Ліверпуль ФК Ліверпуль Ліга чемпіонів Курйозні новини
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