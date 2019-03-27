Журналіст Рафаель Гензель, який вижив в авіакатастрофі "Шапекоенсе", помер під час гри в футбол

У Бразилії помер журналіст Рафаель Гензель. Він був одним зі шести пасажирів літака, який зазнав катастрофи 28 листопада 2016 року. Тоді загинула майже вся футбольна команда "Шапекоенсе" з Бразилії.

Рафаель Гензель знепритомнів, граючи в футбол в південному місті Шапеко, повідомляж видання Globo Esporte. Лікарі, які доставили Рафаеля в лікарню, не змогли його врятувати. Йому було 45 років.

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"Шапекоенсе" вже висловив співчуття у зв'язку зі смертю Гензеля. У заяві клубу наголошується, що Рафаель став символом переродження команди після катастрофи та назавжди залишиться в історії клубу. Також у клубі попросили перенести найближчий матч команди, щоб вшанувати пам'ять журналіста.

Авіакатастрофа з командою "Шапекоенсе"

28 листопада 2016 року літак, що летів з болівійського міста Санта-Круз-де-ла-Сьєрра в колумбійський Медельїн, розбився не долетівши до аеропорту. На його борту були футболісти бразильського клубу "Шапекоенсе". Всього з 81-ї людини на борту, серед яких футболісти, тренерський штаб, футбольні функціонери та екіпаж, вижило шестеро осіб. Всівони летіли на матч проти колумбійського клубу "Атлетіко Насьональ".



Дев'ять футболістів "Шапекоенсе" уникнули трагедії, не полетівши з клубом на фінал Південноамериканського кубку проти "Атлетіко Насьональ". А з тих 22-х футболістів, що полетіли цим рейсом, вижило лише троє (Алан Рушел, Жаксон Фолманн та Еліу Нету). Виявлений живим воротар Маркос Данило пізніше помер в лікарні.