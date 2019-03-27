Журналіст Рафаель Гензель, який вижив в авіакатастрофі "Шапекоенсе", помер під час гри в футбол

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Журналіст Рафаель Гензель, який вижив в авіакатастрофі "Шапекоенсе", помер під час гри в футбол

У Бразилії помер журналіст Рафаель Гензель. Він був одним зі шести пасажирів літака, який зазнав катастрофи 28 листопада 2016 року. Тоді загинула майже вся футбольна команда "Шапекоенсе" з Бразилії.

Рафаель Гензель знепритомнів, граючи в футбол в південному місті Шапеко, повідомляж видання Globo Esporte. Лікарі, які доставили Рафаеля в лікарню, не змогли його врятувати. Йому було 45 років.

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"Шапекоенсе" вже висловив співчуття у зв'язку зі смертю Гензеля. У заяві клубу наголошується, що Рафаель став символом переродження команди після катастрофи та назавжди залишиться в історії клубу. Також у клубі попросили перенести найближчий матч команди, щоб вшанувати пам'ять журналіста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Associação Chapecoense de Futebol vem a público a fim de manifestar o profundo pesar e toda a consternação pela notícia do falecimento do jornalista Rafael Henzel, ocorrido na noite desta terça-feira. Durante a sua brilhante carreira, Rafael narrou, de forma excepcional, a história da Chapecoense. Tornou-se um símbolo da reconstrução do clube e, nas páginas verde e brancas desta instituição, sempre haverá a lembrança do seu exemplo de superação e de tudo o que fez, com amor, pelo time, pela cidade de Chapecó e por todos os apaixonados por futebol. Desejamos, de todo o coração, que a família tenha força para enfrentar mais um momento tão difícil e esta perda irreparável. Os sentimentos e as orações de todos os chapecoenses, torcedores e ouvintes, estão com vocês.

Допис, поширений Chapecoense (@chapecoensereal)

Авіакатастрофа з командою "Шапекоенсе"
28 листопада 2016 року літак, що летів з болівійського міста Санта-Круз-де-ла-Сьєрра в колумбійський Медельїн, розбився не долетівши до аеропорту. На його борту були футболісти бразильського клубу "Шапекоенсе". Всього з 81-ї людини на борту, серед яких футболісти, тренерський штаб, футбольні функціонери та екіпаж, вижило шестеро осіб. Всівони летіли на матч проти колумбійського клубу "Атлетіко Насьональ".

Дев'ять футболістів "Шапекоенсе" уникнули трагедії, не полетівши з клубом на фінал Південноамериканського кубку проти "Атлетіко Насьональ". А з тих 22-х футболістів, що полетіли цим рейсом, вижило лише троє (Алан Рушел, Жаксон Фолманн та Еліу Нету). Виявлений живим воротар Маркос Данило пізніше помер в лікарні.

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Теги: Втрати Спорт Новини Спорту Футбол Бразилія
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