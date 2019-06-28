Під час матчу Кубку Африки м'яч відмовився залітати у ворота: курйозне відео
Нападник збірної Уганди Патрік Кадду не зміг вразити ворота збірної Зімбабве в матчі Кубку африканських націй-2019.
На 68 хвилині матчу угандієць Патрік Кадду проштовхнув м'яч повз воротаря, але на самій лінії той вилетів в іншу сторону.
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Скільки б партнери не сигналізували арбітру, але голу й справді не було. Усе завершилось нічиєю – 1:1.
Цікаво, що це не перший курйозний випадок у цьому матчі. На 51-й хвилині форвард збірної Зімбабве Ноуледж Мусон не забив у порожні ворота з 5 метрів, відправивши м'яч у поперечину.
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