Під час матчу Кубку Африки м'яч відмовився залітати у ворота: курйозне відео

1446 Читать новость на русском
М'яч відмовився залітати у ворота
М'яч відмовився залітати у ворота / Скріншот

Нападник збірної Уганди Патрік Кадду не зміг вразити ворота збірної Зімбабве в матчі Кубку африканських націй-2019.

На 68 хвилині матчу угандієць Патрік Кадду проштовхнув м'яч повз воротаря, але на самій лінії той вилетів в іншу сторону.

Читайте також: Кубок Африки-2019: Алжир несподівано переміг Сенегал, Кенія здолала Танзанію

Скільки б партнери не сигналізували арбітру, але голу й справді не було. Усе завершилось нічиєю – 1:1.

 

Цікаво, що це не перший курйозний випадок у цьому матчі. На 51-й хвилині форвард збірної Зімбабве Ноуледж Мусон не забив у порожні ворота з 5 метрів, відправивши м'яч у поперечину.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Валізу з мертвою дитиною знайшли на околицях Чернівців
сьогодні
5856
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Кубок африканських націй
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Під час матчу Кубку Африки м'яч відмовився залітати у ворота: курйозне відео
сьогодні 10:35 Під час матчу Кубку Африки м'яч відмовився залітати у ворота: курйозне відео
1446
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 10:05 Трансфери команд УПЛ: онлайн
3510
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
27 червня 13:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1446
Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
27 червня 23:32 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
6880
Дарія Білодід опублікувала гарячі фото з відпочинку з іншою спортсменкою
27 червня 23:06 Дарія Білодід опублікувала гарячі фото з відпочинку з іншою спортсменкою
1778
Новини
Більше новин
Залиште відгук