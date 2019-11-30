Підгрушна здобула срібло у спринті на Кубку IBU, обійшовши росіянку

У суботу, 30 листопада, в норвезькому Шушені на першому етапі Кубка IBU пройшла жіноча спринтерська гонка.

Українка Олена Підгрушна посіла друге місце. В топ-10 найкращих також потрапила ще одна українка – Анна Кривонос стала 9-ю.

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Підгрушна точно відстрілялася на двох вогневих рубежах і програла лише 5,4 с. росіянці Ірині Старих. Третьою стала ще одна росіянка Катерина Глазиріна (12,6 с.).

Анна Кривонос також порадувала точною стрільбою. Більше того – ще й показала одну з найкращих скорострільностей в гонці (другий результат за цим показником).

Кубок IBU в Шушені. Жіночий спринт

1. Ірина Старих (0+0) 20:12,1

2. Олена Підгрушна (0+0) +5,4

3. Катерина Глазиріна (0+0) +12,6

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9. Анна Кривонос (0+0) +53,8

21. Катерина Бех (0+0) +1:21,4

27. Ольга Абрамова (1+1) +1:38,9

28. Юлія Журавок (1+0) +1:39,3

48. Валерія Дмитренко (2+0) +2:36,8