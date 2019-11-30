Підгрушна здобула срібло у спринті на Кубку IBU, обійшовши росіянку

73 Читать новость на русском
Олена Підгрушна / Фото з відкритих джерел

У суботу, 30 листопада, в норвезькому Шушені на першому етапі Кубка IBU пройшла жіноча спринтерська гонка.

Українка Олена Підгрушна посіла друге місце. В топ-10 найкращих також потрапила ще одна українка – Анна Кривонос стала 9-ю.

Читайте також: Україна втратила медаль на першій гонці Кубка світу з біатлону, лідируючи по дистанції

Підгрушна точно відстрілялася на двох вогневих рубежах і програла лише 5,4 с. росіянці Ірині Старих. Третьою стала ще одна росіянка Катерина Глазиріна (12,6 с.).

Анна Кривонос також порадувала точною стрільбою. Більше того – ще й показала одну з найкращих скорострільностей в гонці (другий результат за цим показником).

Кубок IBU в Шушені. Жіночий спринт

1. Ірина Старих (0+0) 20:12,1
2. Олена Підгрушна (0+0) +5,4
3. Катерина Глазиріна (0+0) +12,6
...
9. Анна Кривонос (0+0) +53,8
21. Катерина Бех (0+0) +1:21,4
27. Ольга Абрамова (1+1) +1:38,9
28. Юлія Журавок (1+0) +1:39,3
48. Валерія Дмитренко (2+0) +2:36,8

Нові мультфільми 2019 року: найкраща підбірка для дітей
сьогодні
3923
Теги: Спорт Новини біатлону
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:22 Прохід українки Ягупової – найкращий момент 5 туру жіночої Євроліги: відео
Юрій Семенюк 392
сьогодні 12:35 Тарасу Шелестюку – 34: що варто знати про чемпіона світу з боксу
Андрій Тудовші 377
29 листопада 21:58 Світоліна в сексуальному бікіні проводить відпустку в Дубаї: фото
Юрій Семенюк 13372
29 листопада 17:17 Кого б Ви хотіли бачити в суперниках збірної України на Євро-2020: опитування
Ігор Саджениця 1606
29 листопада 15:37 Мурашки по шкірі: боєць UFC Уолт Харріс написав зворушливий лист вбитій доньці
1233
Новини
Більше новин
Залиште відгук