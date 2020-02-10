24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Підозрювана в наклепі модель звинувачує Неймара в організації мережі проституції

140 Читать новость на русском
Неймар / foxsports.com.my

Модель Наджила Тріндаді знову планує судитися з бразильським футболістом Неймаром. Тріндаді, яка раніше вже програла справу гравцю ПСЖ, звинувачує Неймара в організації мережі VIP-проституції.

Іспанське видання Mundo Deportivo повідомляє, що Наджила Тріндаді готова подати новий позов до суду на футболіста.

Варте уваги: Спортсмени та зґвалтування: найгучніші скандали за всю історію

Звинувачення на адресу 28-річного нападника буде пов'язане з організацією мережі VIP-проституції, через яку жінок доставляли з Бразилії до Франції для сексуальної експлуатації.

Позов буде поданий до французького суду. На думку Тріндаді, в Європі у неї буде більше шансів добитися справедливості, аніж у Бразилії.

Як відомо, модель програла справу про зґвалтування саме в бразильському суді.

Що відомо про "справу про зґвалтування"

  • Модель звинувачувала 27-річного футболіста у зґвалтуванні, яке начебто було скоєно 15-го травня у паризькому готелі. Вона заявила, що відмовила Неймару в сексі, коли дізналася, що бразилець не має презерватива.
  • Вона підтвердила, що "сексуальні відносини з Неймаром були за обопільною згодою, але під час процесу він виявив жорстокість і бив її". На її думку, за це він повинен нести цивільну і кримінальну відповідальність, оскільки це фізичне насильство.
  • Юридичне бюро "Фернандес й Абреу" відмовилося працювати з дівчиною після того, як поспілкувалася з нею.
  • У кінці липня справу було закрито за відсутністю доказів. При цьому медична експертиза не виявила факту зґвалтування.
  • Сама ж модель заявила, що планшет, де зберігалося відео з доказами, викрали. А згодом стало відомо, що дівчина не переконана у зґвалтуванні.
  • Також дівчину підозрюють у наклепі, процесуальному шахрайстві та здирництві. Крім того, колишнього чоловіка дівчини Естівенса Алвеса підозрюють в поширенні еротичного контенту і публікації його в інтернеті.

Що стосується "нової справи", то представники Неймара повідомили, що поки не отримували повідомлень за обвинуваченням на адресу свого клієнта.

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
44902
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Неймар ПСЖ
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:46 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 4994
сьогодні 15:49 Mercedes показав ліврею нової машини Формули-1 і оголосив про великий контракт – фото
Юрій Семенюк 75
сьогодні 13:46 "Динамо" U-21 розгромило "Валмієру": дебютний гол Беніто, неймовірний удар Опанасенка – відео
Юрій Семенюк 144
сьогодні 10:54 "Барселона" вирвала перемогу над "Бетісом" завдяки трьом результативним пасам Мессі – відео
Ігор Саджениця 297
сьогодні 10:26 Лунін здійснив неймовірні сейви у матчі за "Ов'єдо", але пропустив з пенальті – відео
Ігор Саджениця 905
Новини
Більше новин
Залиште відгук