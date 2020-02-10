Підозрювана в наклепі модель звинувачує Неймара в організації мережі проституції

Модель Наджила Тріндаді знову планує судитися з бразильським футболістом Неймаром. Тріндаді, яка раніше вже програла справу гравцю ПСЖ, звинувачує Неймара в організації мережі VIP-проституції.

Іспанське видання Mundo Deportivo повідомляє, що Наджила Тріндаді готова подати новий позов до суду на футболіста.

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Звинувачення на адресу 28-річного нападника буде пов'язане з організацією мережі VIP-проституції, через яку жінок доставляли з Бразилії до Франції для сексуальної експлуатації.

Позов буде поданий до французького суду. На думку Тріндаді, в Європі у неї буде більше шансів добитися справедливості, аніж у Бразилії.

Як відомо, модель програла справу про зґвалтування саме в бразильському суді.

Що відомо про "справу про зґвалтування"

Модель звинувачувала 27-річного футболіста у зґвалтуванні, яке начебто було скоєно 15-го травня у паризькому готелі. Вона заявила, що відмовила Неймару в сексі, коли дізналася, що бразилець не має презерватива.

Вона підтвердила, що "сексуальні відносини з Неймаром були за обопільною згодою, але під час процесу він виявив жорстокість і бив її". На її думку, за це він повинен нести цивільну і кримінальну відповідальність, оскільки це фізичне насильство.

Юридичне бюро "Фернандес й Абреу" відмовилося працювати з дівчиною після того, як поспілкувалася з нею.

У кінці липня справу було закрито за відсутністю доказів. При цьому медична експертиза не виявила факту зґвалтування.

Сама ж модель заявила, що планшет, де зберігалося відео з доказами, викрали. А згодом стало відомо, що дівчина не переконана у зґвалтуванні.

Також дівчину підозрюють у наклепі, процесуальному шахрайстві та здирництві. Крім того, колишнього чоловіка дівчини Естівенса Алвеса підозрюють в поширенні еротичного контенту і публікації його в інтернеті.

Що стосується "нової справи", то представники Неймара повідомили, що поки не отримували повідомлень за обвинуваченням на адресу свого клієнта.