Київський клуб попросив підтримки у своїх фанів, які не можуть бути присутніми на стадіоні через обмеження, що зараз діють у країні. Кожен із найвідданіших команді через відео зможе звернутись до футболістів.

Із проханням клуб звернувся на своєму офіційному сайті. Усім небайдужим киянам запропонували зробити відеозвернення.

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Підтримка під час карантину

Ролик гравці улюбленого клубу зможуть побачити перед початком наступного матчу на табло "Олімпійського". Це додасть заряду та енергії футболістам, зазначили у клубі. Також відео зі зверненнями кожен зможе переглянути на офіційному клубному каналі в YouTube.

У матчі 24 туру київський клуб зустрічався із лідером сезону "Шахтарем". Зустріч закінчилась впевненою перемогою донецького клубу – 3:1. За "динамівців" відзначився Буяльський.

Завдяки перемозі "Шахтар" збільшив перевагу над "Зорею", "Десною" і "Динамо" до 16 очок. Натомість киян чекає важка боротьба за срібні нагороди.

Додамо, що у наступному поєдинку кияни поміряються силами у рідних стінах проти "Олександрії".