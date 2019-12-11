Після розгромної перемоги у ЛЧ "Наполі" звільнив Анчелотті: на тренера вже є претенденти в АПЛ

У вирішальному турі Ліги чемпіонів італійський "Наполі" розгромив бельгійський "Генк", забивши чотири м'ячі, які так і залишилися без відповіді. Втім це не зберегло місця для керманича команди Карло Анчеллоті, справи якого в Серії А не настільки оптимістичні – "Наполі" іде сьомим з відривом від першого місця у 17 очок.

Втім схоже на те, що італійський фахівець не довго сидітиме без роботи – ним вже цікавляться англійські "Арсенал" та "Евертон", пише Sky Sport Italia.

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Представники лондонського клубу вже навіть спробували зв'язатися з Анчелотті – зразу після того, як стало відомо про його відставку.

Чому "Наполі" звільнив Карло Анчелотті

Неаполітанський клуб на чолі з Карло Анчелотті дуже невдало розпочав сезон у Серії А. Вже після 15 турів у "Наполі" вкрай примарні шанси поборотися за чемпіонство або бодай за медалі чемпіонату – команда відстає на 17 пунктів від "Ювентуса", який йде першим, і на 12 від третього "Лаціо".

Ба більше, клуб з Неаполя не знає перемог у Серії А вже протягом семи матчів. Під питанням до останнього туру був і вихід команди у плей-офф Ліги чемпіонів. І хоча "Наполі" розгромно переграв "Генк" і гарантував собі місце в 1/8 фіналу, це не переконало керівництво клубу.