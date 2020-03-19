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Відомий англійський футболіст Пітер Уіттінгем несподівано помер у 35 років

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Помер Пітер Уіттінгем

Колишній гравець "Кардіфф Сіті" і "Астон Вілли" Пітер Уіттінгем помер у віці 35 років.

Пітер Уіттінгем останні 12 днів був підключений до апарату життєзабезпечення, повідомляє Daily Mail.

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Напередодні поліція підтвердила, що Уіттінгем опинився в лікарні в результаті нещасного випадку. Колишній футболіст ще ввечері 7 березня під час перегляду в одному з пабів зустрічі Англія – Уельс в рамках Кубка шести націй з регбі невдало впав зі сходів і отримав травму голови. Старання лікарів не допомогли повернути футболіста до життя.

Уіттінгем провів 459 матчів за "Кардіфф", забивши 98 голів. Також він виступав за молодіжну збірну Англії.

Він також виступав за "Астон Віллу", "Бернлі", "Дербі Каунті" і "Блекберн Роверс".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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