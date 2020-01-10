24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Південна Корея прийме зимові юнацькі Олімпійські ігри 2024 року

3
Південна Корея прийме зимові юнацькі Олімпійські ігри 2024 року / Getty Images

Зимові юнацькі Олімпійські ігри 2024 року пройдуть в Південній Кореї. Ці змагання стануть четвертими в історії зимових юнацьких олімпіад.

Рішення про те, що Південна Корея буде господаркою зимової юнацької Олімпіади прийняли на 135-й сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у швейцарській Лозанні в п'ятницю, 10 січня, йдеться на сайті організації. 

До слова: Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: хто представить Україну

Змагання пройдуть в провінції Канвон (Gangwon), центром якої є Пхьончхан. Саме це місто приймало зимову Олімпіаду у 2018 році. Тож для проведення зимових юнацьких Олімпійських ігор будуть використовувати ті ж об'єкти, що і два роки тому. Хоча частина змагань з гірськолижного спорту може відбутися на території КНДР.

Варто відзначити, що Південна Корея була єдиним кандидатом на проведення змагань. При цьому що МОК відмовився від заявочної кампанії, а господаря обиралося шляхом переговорів з зацікавленими сторонами.

Південна Корея прийме четверті за рахунком зимові юнацькі Олімпійські ігри. Перші відбулися у 2012 році в Інсбруку (Австрія), другі – в Ліллегаммері (Норвегія), треті стартували 9 січня в Лозанні.

Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
сьогодні
37493
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри Юнацькі Олімпійські ігри Новини Спорту Південна Корея Олімпіада 2018
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:10 Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 3099
4 січня 12:38 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 2605
9 січня 20:18 Це просто дно, – Ломаченко отримав шквал критики за відео з російським спецназом
Ігор Саджениця 8115
сьогодні 07:24 "Атлетіко" обіграв "Барселону" у півфіналі Суперкубка Іспанії в матчі з 5-ма голами: відео
Ігор Саджениця 1364
9 січня 17:30 "Залізна Дюймовочка" Юлія Єлістратова: про тріатлон, підготовку, боротьбу та умови тренування
Станіслав Безушко 342
Новини
Більше новин
Залиште відгук