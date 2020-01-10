Південна Корея прийме зимові юнацькі Олімпійські ігри 2024 року

Зимові юнацькі Олімпійські ігри 2024 року пройдуть в Південній Кореї. Ці змагання стануть четвертими в історії зимових юнацьких олімпіад.

Рішення про те, що Південна Корея буде господаркою зимової юнацької Олімпіади прийняли на 135-й сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у швейцарській Лозанні в п'ятницю, 10 січня, йдеться на сайті організації.

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Змагання пройдуть в провінції Канвон (Gangwon), центром якої є Пхьончхан. Саме це місто приймало зимову Олімпіаду у 2018 році. Тож для проведення зимових юнацьких Олімпійських ігор будуть використовувати ті ж об'єкти, що і два роки тому. Хоча частина змагань з гірськолижного спорту може відбутися на території КНДР.

Варто відзначити, що Південна Корея була єдиним кандидатом на проведення змагань. При цьому що МОК відмовився від заявочної кампанії, а господаря обиралося шляхом переговорів з зацікавленими сторонами.

Південна Корея прийме четверті за рахунком зимові юнацькі Олімпійські ігри. Перші відбулися у 2012 році в Інсбруку (Австрія), другі – в Ліллегаммері (Норвегія), треті стартували 9 січня в Лозанні.