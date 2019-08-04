Півень на полі перервав матч чемпіонату Нідерландів: відео

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Півень на полі перервав матч чемпіонату Нідерландів: відео

У матчі чемпіонату Нідерландів між "Хераклесом" та "Херенвеном" арбітру довелося зупинити гру. Виною всьому став півень, який неочікувано опинився на полі.

Півень вибіг на поле ще на початку зустрічі. Він не давався в руки гравцям команди. І втікав від них по полю. Аж поки його не впіймав один з працівників клубу та виніс за межі стадіону.

Було з кого брати приклад: Пухнастий кіт завадив команді забити гол наприкінці матчу

Дивіться відео, як півень вибіг на поле під час футбольного матчу

Сам матч закінчився перемогою гостей 0:4.

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Теги: Спорт Футбол Світ тварин Курйозні новини
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