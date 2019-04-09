Півзахисник "Челсі" потрапив у аварію п'яним за кермом

Півзахисник лондонського "Челсі" Денні Дрінквотер був затриманий поліцією. Футболіста звинуватили у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та вчинені ДТП.

Денні Дрінквотер потрапив в аварію в ніч з неділі на понеділок, 8 квітня. Поліція затримала гравця, але згодом відпустила його під заставу, повідомляє Sky Sports.

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Суд щодо футболіста призначено на 13 травня. Якщо його визнають винним, йому загрожує позбавлення посвідчення водія.

Денні Дрінквотер перейшов до "Челсі" у 2016 році з "Лестера". З останніми він ставав чемпіоном Англії. Однак у лондонському клубі стати основним гравцю так і не вдалося. у цьому сезоні він зіграв лише один матч – вийшов на заміну у грі за Суперкубок Англії, який "Челсі" програв "Манчестер Сіті". Після цього гравець не потрапляв у склад та лікувався після травми. Ще двічі він був у заявці на гру, але на поле так і не вийшов.