Півзахисник "Челсі" потрапив у аварію п'яним за кермом

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Денні Дрінквотер потрапив у аварію п'яним
Денні Дрінквотер потрапив у аварію п'яним / Football365

Півзахисник лондонського "Челсі" Денні Дрінквотер був затриманий поліцією. Футболіста звинуватили у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та вчинені ДТП.

Денні Дрінквотер потрапив в аварію в ніч з неділі на понеділок, 8 квітня. Поліція затримала гравця, але згодом відпустила його під заставу, повідомляє Sky Sports.

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Суд щодо футболіста призначено на 13 травня. Якщо його визнають винним, йому загрожує позбавлення посвідчення водія.

Денні Дрінквотер перейшов до "Челсі" у 2016 році з "Лестера". З останніми він ставав чемпіоном Англії. Однак у лондонському клубі стати основним гравцю так і не вдалося. у цьому сезоні він зіграв лише один матч – вийшов на заміну у грі за Суперкубок Англії, який "Челсі" програв "Манчестер Сіті". Після цього гравець не потрапляв у склад та лікувався після травми. Ще двічі він був у заявці на гру, але на поле так і не вийшов.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Челсі Аварії та ДТП
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