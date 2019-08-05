Півзахисник "Динамо" Кадірі встановив унікальне досягнення в київському клубі

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Мохамед Кадірі
Мохамед Кадірі / ФК "Динамо"

Півзахисник "Динамо" Мохамед Кадірі, вийшовши на поле в матчі зі "Львовом", став ювілейним, 250-м, гравцем, який захищав кольори "Динамо" в Чемпіонатах України.

При цьому Кадірі став першим динамівським легіонером із Гани.

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Всього за "Динамо" виступало 97 легіонерів із 35-и країн світу. Найбільше – з Бразилії – 20 гравців. По 7 представників було з Грузії та Нігерії. По 6 гравців представляли Хорватію та Білорусь.

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Теги: Спорт Футбол Динамо
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