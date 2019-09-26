Півзахисник "Динамо" Вербіч отримав виклик до збірної Словенії

Півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербіч отримав виклик до національної збірної Словенії на два матчі відбору на Євро-2020.

Вербіч потрапив у число 23 футболістів, яких головний тренер збірної Словенії Матьяж Кек викликав на матчі проти Північної Македонії та Австрії.

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Перший матч словенці зіграють на виїзді 10 жовтня, а збірну Австрії прийматимуть вдома 13 жовтня.

Варто відзначити, що в останньому матчі за збірну 9 вересня Вербіч оформив дубль, принісши перемогу Словенії над Ізраїлем 3:2. При цьому переможний гол півзахисник забив вже на 90-й хвилині.

Ще один переможний гол Вербіча: "Динамо" у надважкому матчі перемогло "Маріуполь" завдяки голу в доданий час

Словенія поки йде на другому місці у групі G у відборі на Євро-2020. У команди 11 очок. Лідирує Польща, у якої 13 балів. Австрія йде на третьому місці з 10 очками в активі. Саме австрійці й завдали єдиної поразки словенцям у цьому відборі.