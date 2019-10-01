Планую показати світу, що я наступна суперзірка з України, – Дерев'янченко

Український боксер Сергій Дерев’янченко перед поєдинком з Геннадієм Головкіним за чемпіонські пояси IBF та IBO поспілкувався з журналістами.

Сергій заявив, що все ще вірить у те, що він непереможний боєць. "І я планую показати, що те, що передбачила моя команда, збудеться, і я стану чемпіоном світу в середній вазі в цю суботню ніч".

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Разом з тим, українець вважає, що поєдинок проти Головкіна буде найскладнішим у його боксерській кар'єрі.

Це не буде легкою боротьбою. GGG (Геннадій Головкін, – Спорт24) – фантастичний боєць, і я дуже поважаю його. Цей бій, ймовірно, буде найскладнішим у моїй кар'єрі, але я вважаю, що я більш ніж готовий до цього моменту, і я планую показати світу, що Сергій Дерев'янченко – наступна суперзірка і чемпіон світу з України,

– цитує Сергія boxingscene.

Поєдинок Головкін – Дерев’янченко відбудеться у ніч з 5-го на 6 жовтня у Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден". Початок поєдинку за київським часом – приблизно 04:00 ранку.

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