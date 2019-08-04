Пластун, Безус та Яремчук забили за "Гент" у чемпіонаті Бельгії: відео

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Ігор Пластун
Ігор Пластун / Фото з відкритих джерел

Футболісти збірної України Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук забили за свій клуб "Гент" у матчі чемпіонату Бельгії. Оборонець Пластун відзначився дебютним голом у Бельгії за "Гент", а Безус оформив дубль.

У рамках другого туру чемпіонату Бельгії "Гент" зустрічався з клубом "Ейпен". Пластун зумів відзначитися вже на другій хвилині.

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Після подачі з кута поля Пластун пробив головою. М'яч після рикошету потрапив у ворота голкіпера "Ейпена". На 33 хвилині, коли рахунок вже був 2:0, відзначився голом Роман Безус. Півзахисник замкнув навіс на дальню штангу потужним ударом головою.

Непристойним рахунок у матчі зробив ще один українець Роман Яремчук. Форвард допоміг "Генту" заробити пенальті, яке сам і реалізував. На 90-й хвилині Безус оформив дубль.

Гент – Ейпен – відео голів

Команда українців перемогла "Ейпен" з непристойним рахунком 6:1. Завдяки цій перемозі "Гент" піднявся у турнірній таблиці на 5-у позицію. В активі команди українців чотири очки.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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