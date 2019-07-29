Побитий Кличком росіянин виступить на розігріві бою Ломаченко – Кемпбелл

Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA, WBO Василь Ломаченко наступний бій проведе у Лондоні проти Люка Кемпбелла. Перед боєм українця на ринг вийде і російський боксер Олександр Повєткін.

Хто буде суперником Повєткіна – поки невідомо. Але саме росіянин буде в андеркарті бою Ломаченко – Кемпбелл.

До слова: Ломаченко отримає рекордний гонорар за бій проти Кемпбелла

Варто зазначити, що Повєткін провів 36 боїв. Двічі він поступився. Одна з поразок – Володимиру Кличку у Москві 5 жовтня 2013 року. Тоді на кону стояли титули чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBA (Super), IBF, WBO, IBO, а також за версією авторитетного журналу The Ring, якими володів Володимир Кличко. Українець ще у другому раунді відправив Повєткіна в нокдаун. А в сьомому раунді – ще тричі. Але бій завершився рішенням суддів, які присудили перемогу Кличку.

Ще одну поразку Повєткін зазнав 22 вересня 2018 року. Тоді він програв технічним нокаутом британцеві Ентоні Джошуа в сьомому раунді. Після цього в ринг росіянин не виходив.

Нагадаємо, що Ломаченко та Кемпбелл будуть битися за три чемпіонські пояси. Українець виставив на цей бій чемпіонські пояси за версіями WBO й WBA. Також боксери розіграють титул WBC, який є вакантним. Бій відбудеться у суботу, 31 серпня, у Лондоні. Поєдинок прийме The O2 Arena. Якщо Ломаченко виграє, то українцю, щоб стати абсолютним чемпіоном потрібно буде додати до колекції тільки пояс IBF.