Почеттіно може очолити "Баварію"

Аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно після відставки з "Тоттенхема" може очолити мюнхенську "Баварію". На початку листопада чемпіони Німеччини звільнили Ніко Ковача й шукають нового тренера.

"Баварія" призначила головним тренером Хансі Фліка, який повинен тренувати команду до кінця сезону, або до завершення календарного року.

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Німецьке видання Bild повідомляє, що Почеттіно очолить "Баварію" влітку. Це начебто дасть аргентинцю декілька місяців, щоб вивчити основи німецької мови.

Водночас Bild повідомляє, що в "Баварії" більше не вимагатимуть від головного тренера знання німецької. Це начебто пов'язано з тим, що президентське крісло покинув Улі Геннес. Він був прихильником правила, що тренер "Баварії" повинен володіти німецькою.

Зокрема, Пеп Гвардіола та Карло Анчелотті були вимушені вивчити німецьку, щоб очолити мюнхенців.

Видання пише, що спортивний директор "червоних" Хасан Саліхаміджич є великим шанувальником Почеттіно. За інформацією Bild, він вже зустрічався з агентами аргентинця в минулому.

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TheAthleticUK також повідомляє про інтерес "Баварії" до Почеттіно. Видання зазначає, що керівники чемпіонів Німеччини захоплюються Почеттіно.

Перешкодою на шляху угоди між сторонами видання називає все те ж правило знання німецької, а також те, що аргентинець може захотіти привезти в Мюнхен всіх своїх помічників.