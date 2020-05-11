Показав, що є українці, які здатні дати йому відсіч: борець пояснив, чому кинув виклик Усику

Український борець Богдан Грицай пояснив, чому кинув виклик боксеру Олександру Усику. Грицай запропонував Усику провести бій без правил через політичні переконання боксера.

Грицай заявив, що "останньою краплею" стало відео, в якому Усик пригрозив критикам, інформує "Главком".

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"Останньою краплею стало те відео, в якому Олександр вдався до відвертих погроз звичайним українцям, продемонструвавши зневагу до всього нашого народу. Це неприпустимо. Я не витримав, бо ще такого не бачив, щоб професійний спортсмен займався залякуванням простих людей", – сказав Грицай.

За словами борця, бій без правил вирівняє їх шанси.

Я не бився там ніколи, точно так само, як не робив цього й Олександр. Запропонував йому рівні умови. Нехай покаже, на що здатен, а не лякає,

– сказав борець.

Грицай розуміє. що Усик навряд чи прийме виклик. Він заявив, що своїм вчинком хотів продемонструвати, що є українці, які здатні дати Усику відсіч.

"Але я показав, що є українці, які здатні дати йому відсіч. Нехай буде до цього готовим. Досить уже мовчати і слухати образи на адресу нашої країни і нас як її громадян", – резюмував Грицай.

Що відомо про скандал довкола Усика і Ломаченка

Боксери знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви.

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Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".

Через це обох боксерів внесли у базу "Миротворець". Водночас у Росії заявили, що готові надати Усику та Ломаченку громадянство.

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