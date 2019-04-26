Поль Погба може влітку перейти в "Реал", а Маркус Рашфорд в "Барселону"

Іспанські гранди планують пограбувати "Манчестер Юнайтед". Лідери дияволів Поль Погба і Маркус Рашфорд влітку ймовірно переберуться до "Реала" та "Барселони" відповідно. Не секрет, що чемпіон світу Погба побив горщики уже не з першим тренером у "Манчестері".

"Манчестер Юнайтед" може просити за трансфер Погба не менше 90 млн євро.

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Відтак після конфлікту із Сульшером, Поль Погба вимагає від свого агента пришвидшити процес переговорів із "Реалом", пише The Times. Королівському клубу норовливий француз обійдеться щонайменше у 90 мільйонів євро, таки цінник повісив на футболіста трансфермаркт.

Барселона готова запропонувати Манчестеру 100 млн фунтів за Рашфорда.



Маркус Рашфорд

В копієчку влетить і "Барселоні" перехід нападника дияволів Маркуса Рашфорда. За інформацією The Sun каталонці не пошкодують на трансфер англійця і 100 мільйонів фунтів.