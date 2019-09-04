Поліція виявила плантацію коноплі, переглядаючи трансляцію велогонки "Вуельта": відео

Під час велобагатоденки "Вуельта" один з фінішів відбувся в місті Ігуалада. Коли велосипедисти направлялися до фінішу, їх згори знімали з гелікоптера. В один моментів в кадр потрапила плантація коноплі на даху одного з будинків.

Як пише видання Marca, поліція одразу після цього відправилася до будинку, який був у кадрі. І наявність коноплі на даху будинку підтвердилася. Загалом було виявлено близько 40 кущів.

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Відео, де плантація коноплі потрапила в пряму трансляцію велогонки Вуельта

За незаконний обіг наркотичних речовин (кокаїн, героїн, екстезі тощо) в Іспанії підозрюваним загрожує від трьох до шести років ув'язнення, або ж штраф, який втричі перевищує вартість вилучених речовин. Дещо м'якше покарання за нелегальний продаж марихуани – від одного до трьох років ув'язнення, або штраф у двократному розмірі вартості вилученої.

Ситуація з марихуаною в ІспаніїВарто зазначити, що конопля (марихуана) в Іспанії є незаконною для використання у комерційних цілях, але декриміналізована для особистого вирощування та використання, а також для інших цілей, крім торгівлі. Продаж та імпорт будь-якої кількості каннабіса є кримінальним злочином, що карається законом. Придбання, зберігання та споживання марихуани в громадському місці є правопорушенням та карається штрафом та конфіскацією продукту. Споживання і вирощування повнолітніми особами на приватній території є легальним, однак це можливо за умови, що конопля виробляється для власного споживання. Рослини каннабісу, які видно з вулиці чи громадського місця (наприклад з балконів), вважається серйозним адміністративним правопорушенням, що карається штрафом від 601 до 30 тисяч євро.