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Поліція затримала чемпіона UFC за стрілянину та водіння в нетверезому стані

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Джон Джонс / UFC

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс був затриманий поліцією за водіння в нетверезому стані й недбале поводження з вогнепальною зброєю.

Джонс був затриманий поліцією в ніч на 26 березня. Про це повідомляє MMAfighting.

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Поліцейські почули постріли, після чого знайшли спортсмена за кермом свого автомобіля. Джонс стверджував, що не чув пострілів.

Поліцейські перевірили боксера на алкотестери, і результат виявився позитивним. У салоні спортсмена було знайдено пляшку з алкоголем і пістолет. Підрозділ по боротьбі з насильством перевірить, чи використовувалася зброя в будь-яких злочинах. Джонс вже звільнений з-під варти.

  • Джонс відомий за виступами в UFC. Він утримує титул чемпіона організації в напівважкій вазі, провівши три успішних захисту пояса.
  • За останні два роки американець здобув перемоги над співвітчизниками Ентоні Смітом, Домініком Рейєсом і бразильцем Тіагу Сантосом.
  • Джонс займає перше місце в рейтингу найкращих бійців UFC без урахування вагових категорій.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Зброя Змішані єдиноборства
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