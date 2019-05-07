Польща претендує на проведення Чемпіонату світу з хокею, де зіграє збірна України

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Збірні України та Польщі зіграють на ЧС 2020
Збірні України та Польщі зіграють на ЧС 2020 / iihf.com

Одразу два польські міста претендують на проведення Чемпіонату світу з хокею у дивізіоні IB, де виступає і збірна України.

Відповідну інформацію в коментарі hokej.net озвучив президент Федерації хокею Польщі Мирослав Мінкіна.

"Доволі імовірно, що Чемпіонат світу 2020 року відбудеться в Польщі. На даний момент заявка була подана від міста Катовіце. Але місцем проведення цього заходу також може бути Гданськ, подивимося. Домашні стіни повинні допомогти нашій збірній виграти цей дивізіон", – заявив Мирослав Мінкіна.

Варто зазначити, що Польща виступатиме у Дивізіоні IB, де зіграє і збірна України. Обидві збірні зіграли на ЧС у 2019 році у Таллінні, де поляки розгромили українців.

До слова: Збірна України з хокею дізналася імена суперників на Чемпіонаті світу

Чемпіонат світу 2020 року відбудеться у квітні. Місце проведення буде визначено на щорічному конгресі Міжнародної федерації хокею у Братиславі.

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Теги: Спорт Хокей
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