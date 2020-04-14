24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Польща – Україна: онлайн-трансляція матчу FIFA20

- Читать новость на русском
Польща – Україна: онлайн-трансляція матчу FIFA20 / ffu.ua

14 квітня відбудеться онлайн-протистояння збірних команд України та Польщі. Переглянути поєдинок можна онлайн на сайті Спорт24.

Футболісти збірних Польщі та України посперечаються за статус найсильнішого кіберфутбольного дуету у комп'ютерній грі FIFA20. Початок гри о 20:00.

Читайте також На якому місці збірна України в рейтингу ФІФА 2020

За збірну України гратимуть Євген Коноплянка ("Шахтар") та Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті").

Суперниками українських збірників будуть гравці польської команди Матеуш Кліх ("Утрехт") та Мацей Рибус ("Локомотив" Москва).

Польща – Україна: онлайн-трансляція

У березні Зінченко двічі розгромив захисника Бенжамена Менді (6:1, 5:1) у FIFA 20 в рамках протистоянні Україна – Франція.

Також Зінченко поступився у півфіналі міжнародного турніру з FIFA 20. Олександр програв португальському нападнику "Вулверхемптона" Діогу Жоте (2:4).

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Євген Коноплянка Олександр Зінченко Збірна України з футболу
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:54 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
сьогодні 12:14 Хлопчик повторив дивовижний удар Мессі та отримав похвалу від Лео: відео
Михайло Гема
13 квітня 17:42 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
13 квітня 09:51 Як і де можна займатися спортом під час карантину
Ігор Саджениця
12 квітня 16:50 Найкрасивіша футболістка світу показала тренування з гирею на 9 місяці вагітності: відео
Юрій Семенюк

Новини
Більше новин