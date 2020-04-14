Польща – Україна: онлайн-трансляція матчу FIFA20

14 квітня відбудеться онлайн-протистояння збірних команд України та Польщі. Переглянути поєдинок можна онлайн на сайті Спорт24.

Футболісти збірних Польщі та України посперечаються за статус найсильнішого кіберфутбольного дуету у комп'ютерній грі FIFA20. Початок гри о 20:00.

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За збірну України гратимуть Євген Коноплянка ("Шахтар") та Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті").

Суперниками українських збірників будуть гравці польської команди Матеуш Кліх ("Утрехт") та Мацей Рибус ("Локомотив" Москва).

Польща – Україна: онлайн-трансляція

У березні Зінченко двічі розгромив захисника Бенжамена Менді (6:1, 5:1) у FIFA 20 в рамках протистоянні Україна – Франція.

Також Зінченко поступився у півфіналі міжнародного турніру з FIFA 20. Олександр програв португальському нападнику "Вулверхемптона" Діогу Жоте (2:4).

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