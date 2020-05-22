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Помер переможець восьми турнірів "Великого шолома" Ешлі Купер

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Помер Ешлі Купер: причина смерті, біографія
Ешлі Купер помер / Twitter

На 84-му році життя помер легендарний австралійський тенісист Ешлі Купер. В останні роки тенісист серйозно хворів.

Купер пішов з життя 22 травня. Подробиці не уточнюються, повідомляє Wide World of Sport.

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Що відомо про Ешлі Купера

За свою кар'єру Купер виграв вісім турнірів "Великого шолома". У 1958 році він став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії, Вімблдону та Відкритого чемпіонату США. В результаті австралієць увійшов в історію, вигравши три турніри "Великого шолома" протягом року.

Великих успіхів тенісист домігся і в парному розряді. Так, він чотири рази вигравав турніри "Великого шолома" в парному розряді. Крім того в 1957 році він допоміг збірній Австралії виграти Кубок Девіса.

У 1997 році ім'я Ешлі Купера було включено до списку Залу спортивної слави Австралії. У 2001 році він став членом Міжнародного залу тенісної слави, а в 2007 році був проведений в кавалери ордена Австралії за "службу тенісу в ряді організацій, керівних і розвиваючих цей вид спорту, а також як гравець, тренер і вчитель молодих гравців".

Важливо!  Через пандемії коронавірусу тенісний сезон був припинений. Передбачається, що він не відновиться раніше серпня. При цьому організатори вже оголосили про перенесення Rolan Garros на вересень і скасування Wimbledon.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс
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