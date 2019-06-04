Помер 5-річний хлопчик, якому Хемілтон присвятив перемогу на гран-прі Іспанії

233 Читать новость на русском
Помер 5-річний хлопчик, якому Хемілтон присвятив перемогу на гран-прі Іспанії

В Англії помер п’ятирічний Гаррі Шоу. Саме він надихнув пілота Формули-1 Льюїса Хемілтона на перемогу на гран-прі Іспанії.

Невдовзі після перемоги на гран-прі Іспанії Хемілтон опублікував відео, де подякував Гаррі Шоу за його підтримку. За словами пілота, саме це надихнуло його на перемогу. Але на цьому сюрпризи для Гаррі не закінчилися. В один з ранків біля будинку хлопчика припаркувався справжній болід MercedesAMGF1, на якому виступав Хемілтон. А також трофей, який виграв Хемілтон в Іспанії.

Читайте також: Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

Така увага до хлопчика допомогла зібрати гроші. які потрібні були родині на лікування Гаррі. Він страждав від рідкісної форми раку в останній стадії – саркоми Юінга.

Та після 10 місяців боротьби з хворобою, 1 червня 2019 року п'ятилітній Гаррі Шоу помер.

 

blog_ava
Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
сьогодні
15861
Теги: Спорт Новини Спорту Формула-1 Льюїс Хемілтон
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зірковим боксерам заборонять бачитися з відомим співаком Дрейком
сьогодні 15:41 Зірковим боксерам заборонять бачитися з відомим співаком Дрейком
264
Усик буде обов'язковим претендентом на бій проти переможця пари Джошуа – Руїс
сьогодні 15:19 Усик буде обов'язковим претендентом на бій проти переможця пари Джошуа – Руїс
403
"Реал" офіційно купив зіркового нападника
сьогодні 14:55 "Реал" офіційно купив зіркового нападника
493
Семирічний син Ломаченка провів дебютний бій в боксі: з'явилося відео
сьогодні 12:26 Семирічний син Ломаченка провів дебютний бій в боксі: з'явилося відео
1218
Дружина загиблого футболіста Реєса опублікувала прощальний лист чоловікові
сьогодні 11:15 Дружина загиблого футболіста Реєса опублікувала прощальний лист чоловікові
650
Новини
Більше новин
Залиште відгук