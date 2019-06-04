Помер 5-річний хлопчик, якому Хемілтон присвятив перемогу на гран-прі Іспанії
В Англії помер п’ятирічний Гаррі Шоу. Саме він надихнув пілота Формули-1 Льюїса Хемілтона на перемогу на гран-прі Іспанії.
Невдовзі після перемоги на гран-прі Іспанії Хемілтон опублікував відео, де подякував Гаррі Шоу за його підтримку. За словами пілота, саме це надихнуло його на перемогу. Але на цьому сюрпризи для Гаррі не закінчилися. В один з ранків біля будинку хлопчика припаркувався справжній болід MercedesAMGF1, на якому виступав Хемілтон. А також трофей, який виграв Хемілтон в Іспанії.
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Така увага до хлопчика допомогла зібрати гроші. які потрібні були родині на лікування Гаррі. Він страждав від рідкісної форми раку в останній стадії – саркоми Юінга.
Та після 10 місяців боротьби з хворобою, 1 червня 2019 року п'ятилітній Гаррі Шоу помер.