Помер 5-річний хлопчик, якому Хемілтон присвятив перемогу на гран-прі Іспанії

В Англії помер п’ятирічний Гаррі Шоу. Саме він надихнув пілота Формули-1 Льюїса Хемілтона на перемогу на гран-прі Іспанії.

Невдовзі після перемоги на гран-прі Іспанії Хемілтон опублікував відео, де подякував Гаррі Шоу за його підтримку. За словами пілота, саме це надихнуло його на перемогу. Але на цьому сюрпризи для Гаррі не закінчилися. В один з ранків біля будинку хлопчика припаркувався справжній болід MercedesAMGF1, на якому виступав Хемілтон. А також трофей, який виграв Хемілтон в Іспанії.

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Така увага до хлопчика допомогла зібрати гроші. які потрібні були родині на лікування Гаррі. Він страждав від рідкісної форми раку в останній стадії – саркоми Юінга.

Та після 10 місяців боротьби з хворобою, 1 червня 2019 року п'ятилітній Гаррі Шоу помер.

(1/3) It is with the greatest of sadness and most broken of hearts we have to inform you Harry slipped away on Saturday evening. He fought to the very end and we were both with him for his final moments. His pain and suffering is over. pic.twitter.com/8rzYS0LJeG — Harry Shaw (@HarrysPledge5) 3 червня 2019 р.

(2/3) It is impossible to imagine life without Harry and the hole he will leave in our lives. We are SO proud of Harry and everything he achieved in his life and the legacy he has created to help others. — Harry Shaw (@HarrysPledge5) 3 червня 2019 р.