Помер екс-президент Федерації баскетболу України Зураб Хромаєв

У вівторок, 30 квітня, помер громадський діяч, тренер, екс-президент Національної федерації баскетболу України Зураб Хромаєв.

Про це виданню "ГОРДОН" повідомили його родичі. Відомо, що Хромаєв довго хворів.

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У 2007 році він розповідав, що вирішив піти з поста президента баскетбольної федерації за станом здоров'я. Тренер зазначав, що хворіє на цукровий діабет.



Помер Зураб Хромаєв

Зураб Хромаєв – єдиний з українських фахівців, який очолював збірну СРСР. Разом з Олександром Гомельським Хромаєв працював з ЦСКА, був головним тренером київських команд "Будiвельник" і СКА.

Очолював Зураб Хромаєв і національну команду України, з якою в 1997 році вперше пробився до фінальної частини чемпіонату Європи.

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