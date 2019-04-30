Помер екс-президент Федерації баскетболу України Зураб Хромаєв
У вівторок, 30 квітня, помер громадський діяч, тренер, екс-президент Національної федерації баскетболу України Зураб Хромаєв.
Про це виданню "ГОРДОН" повідомили його родичі. Відомо, що Хромаєв довго хворів.
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У 2007 році він розповідав, що вирішив піти з поста президента баскетбольної федерації за станом здоров'я. Тренер зазначав, що хворіє на цукровий діабет.
Помер Зураб Хромаєв
Зураб Хромаєв – єдиний з українських фахівців, який очолював збірну СРСР. Разом з Олександром Гомельським Хромаєв працював з ЦСКА, був головним тренером київських команд "Будiвельник" і СКА.
Очолював Зураб Хромаєв і національну команду України, з якою в 1997 році вперше пробився до фінальної частини чемпіонату Європи.
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