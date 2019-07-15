Помер фанат "Динамо", який був учасником Революції на граніті та добровольцем

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Михайло Синянський
Михайло Синянський / Фото з відкритих джерел

У суботу, 13 липня, у Києві помер відомий фанат київського "Динамо" Михайло Синянський. Чоловік, якого у фанатському світі знали за прізвиськом "Вінні", помер за невідомих обставин.

Пізніше прізвисько Михайла стало його позивним під час військової операції на сході України.

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Інформацію про смерть Синянського поширила сторінка "Записки Динамівця – Журнал біло-синіх". Однак причини його смерті не відомі.

Інформацію про смерть фаната також поширив інший український фанат і боєць Андрій Кобзар.

Не стало Михайла "Вінні" Синянського, ультрас "Динамо" (Київ). Воїн-доброволець Національної гвардії України 2014 року. Патріот та надзвичайно відважна, щира і весела людина. Справжня легенда нашого славетного біло-синього двіжу. Учасник багатьох знакових подій – від Революції на граніті, до Майдану... Нема в мене більше слів... Вічна тобі пам'ять, Братику...,
– написав Кобзар.

Михайло Синянський мешкав у Києві. Він учасник Революції на граніті 1990 року та Майдану. Учасник Антитерористичної операції (АТО) 2014, доброволець Національної гвардії України.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Втрати
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