Помер футболіст збірної Гани, екс-гравець англійського клубу КПР

Колишній футболіст збірної Гани та ряду англійських клубів Джуніор Агого помер 22-го серпня у віці 40 років. Футболіст мав проблеми зі здоров'ям з 2014 року, коли переніс серцевий напад.

Агого пішов з життя в Лондоні (Англія), де проживав разом зі своєю матір'ю і собакою.

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Чемпіон американської ліги MLS у складі "Сан-Хосе Ертквейкс" переніс два інсульти у 2014-му і 2015 роках. Перший стався всього через два роки після того, як Агого завершив кар'єру.

Колишній футболіст так і не зміг повністю відновитися: він втратив чутливість в правій руці й мав проблеми з промовою.

Агого більшу частину кар'єри провів в Англії, де захищав кольори "Шеффілд Уенсдей", "Лінкольн Сіті", "Куінз Парк Рейнджерс", "Барнета", "Брістоль Роверс" і "Ноттінгем Форест".

Також Джуніор встиг пограти в США, Єгипті та Кіпрі, а його останнім клубом став "Хайберніан" з Шотландії, в якому він завершив кар'єру у 2012 році.

У збірну Гани Агого викликався з 2006-го до 2009 року. З національною командою він став бронзовим призером Кубка африканських націй у 2008 році.