Помер легендарний баскетболіст "Бостона" Джон Гавлічек

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Джон Гавлічек
Джон Гавлічек / twitter.com/Super70sSports

На 80-му році життя помер легендарний баскетболіст американського клубу "Бостон", член Залу слави Джон Гавлічек.

Гавлічек був обраний "Селтікс" під загальним сьомим номером на драфті НБА у 1962 році.

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За 16 сезонів у лізі він став 8-кратним чемпіоном НБА, 13 разів обирався на Матч всіх зірок, 11 раз потрапляв в символічну збірну за підсумками сезону, 8 разів був обраний до збірної кращих по грі в захисті, а в 1974 році став MVP фінальної серії.

У 1984 році, через шість років після закінчення кар'єри, Гавлічек був прийнятий в Зал слави. А в 1996 році був названий поміж 50 найвеличніших гравців в історії НБА.

Номер 17, під яким Гавлічек провів всю кар'єру в "Селтікс", був виведений з обігу.

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Теги: Новини Спорту Спорт Баскетбол Втрати
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