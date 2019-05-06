Помер відомий український шахіст Олександр Вайсман

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Помер відомий український шахіст Олександр Вайсман

У Харкові на 81-му році життя помер відомий український та радянський шахіст Олександр Наумович Вайсман.

Олександр Вайсман – заслужений тренер України, чемпіон України-1975.

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Вайсман був наставником Валерія Невєрова, Бориса Альтермана, Олександра Голощапова, Антона Коробова, Олександра Береловича, Тетяни Василевич та інших.

Федерація шахів України висловила щирі співчуття його рідним та близьким.

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Теги: Спорт Новини Спорту Втрати Шахи
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