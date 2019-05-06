Помер відомий український шахіст Олександр Вайсман
У Харкові на 81-му році життя помер відомий український та радянський шахіст Олександр Наумович Вайсман.
Олександр Вайсман – заслужений тренер України, чемпіон України-1975.
Читайте також: Трагічно помер відомий екс-футболіст "Шахтаря" і "Металіста" Станіслав Берніков
Вайсман був наставником Валерія Невєрова, Бориса Альтермана, Олександра Голощапова, Антона Коробова, Олександра Береловича, Тетяни Василевич та інших.
Федерація шахів України висловила щирі співчуття його рідним та близьким.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі