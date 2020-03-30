Помер зірковий футболіст "Атлетіко" Хосе Луїс Капон, лікарі підозрюють, що через коронавірус

Ексзахисник мадридського "Атлетіко" Хосе Луїс Капон помер у віці 72-х років. Місцеві лікарні не виключають, що причиною смерті міг стати коронавірус.

Сумну звістку сповістив клуб у своєму інстаграмі. Офіційна причина смерті не повідомляється, але лікарі поки не виключають, що причиною смерті міг стати коронавірус.

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Футбольна родина перебуває у траурі. Померла одна з наших чудових легенд: Хосе Луїс Капон. Ти завжди будеш у наших серцях. Відпочивай у спокої, – написали у клубі.

В останні роки футболіст страждав хворобою Паркінсона, тому був у групі ризику одразу за кількома показниками.

Хосе Луїс Капон провів у складі "Атлетіко" 9 сезонів, а це близько 200 матчів в Ла Лізі.

Захисник виграв з клубом два чемпіонства (1972/73 і 1976/77).

У сезоні 1975/76 став володарем Кубка Іспанії.

Володар Міжконтинентального кубка у 1974 році, коли "червоно-білі" за сумою двох матчів обіграли аргентинський "Індепендьєнте" (0:1, 2:0).

Це вже друга смерть у мадридському клубі за декілька днів. Раніше обірвалось життя юного перспективного гравця академії іспанського "Атлетіко" Крістіана Мінчола. Йому було лише 14 років. Причина смерті футболіста не повідомляється.

Додамо, що станом на сьогодні, 30 березня, в Іспанії виявлено понад 82 тисячі осіб хворих на коронавірус, із них померло майже 7 тисяч осіб. Іспанія посідає друге місце серед країн з найвищою смертністю від коронавірусу.

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