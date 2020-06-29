27 червня "Карпати" провели перший поєдинок після відновлення сезону – зіграли в Луцьку зі "Львовом" (1:1). Однак, цей поєдинок для "зелено-білих" може стати останнім в нинішньому сезоні.

За інформацією Sport.ua, на другий день після львівського дербі футболістам "Карпат" були розіслані повідомлення, суть яких – матчу з "Маріуполем", запланованого на 1 липня, не буде. Про головне "Карпати" знімаються з УПЛ Причина настільки категоричного рішення не вказується. Мовляв, чекайте подальших вказівок. "Карпати" покидають УПЛ: що відомо Львівський клуб через борги не зможе отримати ліцензію на наступний сезон. Атестація на наступний сезон пройде вже 30-го червня.

Новий власник "левів" Олег Смалійчук перебуває в Україні та намагається зустрітися з Ігорем Коломойським щоб обговорити нову стратегію клубу.

Смалійчук начебто хоче, щоб Коломойський погасив 50% боргу. Іншу половину Смалійчук готовий погасити сам. Також Смалійчук готовий викупити акції Коломойського у "Карпатах".

Коломойський поки не відповів на запит Смалійчука.

Повідомляється, що "Карпати" можуть почати створювати заново. Втім, клуб розпочне не з аматорів, а з другої або першої ліги.