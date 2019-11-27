Портал InStat назвав найкращих гравців "Шахтаря" у матчі з "Манчестер Сіті"

Авторитетний статистичний ресурс InStat підбив підсумки матчу 5 туру Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Шахтар".

За оцінками InStat, найкращими гравцями української команди стали захисники Микола Матвієнко та Ісмаїлі, які набрали по 307 балів.

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Українець, виконавши 77 тактико-технічних дій (ТТД) при браку в 14%, відзначився 10-ма виграними єдиноборствами, 3 відборами, 11 перехопленнями та 1 підбором.

У бразильця було 85 ТТД (брак – 16%), 9 успішних дуелей, 4 відбори, 14 перехоплень і 9 підбирань.

Також в трійку найкращих увійшов півзахисник Манор Соломон, який став автором забитого м'яча на 69-й хвилині. В активі ізраїльського легіонера "гірників" 302 бали. Найгіршим у складі команди Луїша Каштру став нападник Жуніор Мораес, який набрав 234 бали.

Найкориснішим футболістом поєдинку став півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі. Він виконав 134 ТТД з браком в 6%. Рейтинг ефективності його гри склав 356 балів.

До слова, після нічийного результату в Манчестері "Шахтар" посідає 2 місце в турнірній таблиці групи С. Вирішальний матч групового етапу "гірники" проведуть 11 грудня проти "Аталанти".