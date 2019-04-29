"Порту" переміг "Челсі" у фіналі Юнацької ліги УЄФА: відео

Португальський "Порту" переміг лондонський "Челсі" у фіналі Юнацької лігу УЄФА, який відбувся у швейцарському Ньйоні.

Порту U-19 – Челсі U-19 3:1

Голи: Віейра, 18, Кейрош, 55, Соуза, 75 – Редан, 53

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У першому таймі юнаки "Порту" зуміли забити один м'яч. Гол на свій рахунок записав Віейра. По перерві "Челсі" вдалося відновити паритет. Голом на 53 хвилині відзначився Редан.

Однак через дві хвилини "дракони" знову вийшли вперед. Кейрош забив другий м'яч у ворота лондонців після кутового. Наприкінці гри номінальним господарям вдалося засмутити голкіпера англійців утретє. Гравці "Порту" втекли в контратаку й Соуза точним ударом в нижній кут встановив остаточний рахунок 3:1.

Порту – Челсі – відеоогляд матчу

Що таке Юнацька ліга УЄФА?

Це футбольне змагання для юнацьких команд 32 клубів, які беруть участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА та 32 клубів чемпіонів національних першостей серед юнаків. Турнір створений за зразком південноамериканського Кубка Лібертадорес U-20 і відбувається на постійній основі із сезону 2013/2014 років. Київський клуб бере участь в юнацькій Лізі чемпіонів через шлях національних чемпіонів, де 32 переможці національних чемпіонатів грають стикові матчі. У сезоні 2014/2015 у фінальному матчі грали юнаки донецького "Шахтаря", однак поступилися одноліткам з португальської "Бенфіки".

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