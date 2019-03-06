Порту – Рома: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Найбільш невизначена ситуація з учасником чвертьфіналу Ліги чемпіонів у парі "Порту" – "Рома". Відтак ці команди визначатимуть сильнішого у матчі-відповіді у Португалії. Переглянути цей матч можна буде і в Україні. Як по телебаченні, так і онлайн.

Матч "Порту" – "Рома" українським телеглядачам покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч "Порту" – "Рома" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 69 гривень за місячний абонемент.

Матч "Порту" – "Рома" відбудеться у середу, 6 березня. Початок о 22:00. Відео голів та огляд матчу "Реал" – "Аякс" – на сайті Спорт24 по закінченні гри.

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