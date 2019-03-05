Порту – Рома: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У матчі між "Порту" та "Ромою" визначиться черговий учасник чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси на перемогу кожної з команд у цьому матчі. А також їх шанси на прохід у наступний раунд турніру.

Перша зустріч, яка пройшла на "Стадіо Олімпіко", залишила відкритим питання про переможця протистояння. "Рома" перемогла 2:1. На голи Ніколо Дзаньоло "Порту" зумів відповісти влучним ударом Адріана Лопеса.

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Прогноз William Hill

Їх експерти прогнозують перемогу "Порту" з коефіцієнтом 1,95. На перемогу італійської "Роми" – 3,70. На те, що у матчі Ліги чемпіонів не буде визначено переможця – ті самі 3,70.

Прогноз PariMatch

Ця букмекерська контора має значно більший коефіцієнт на перемогу "Порту" – 2,03. На те, що в матчі переможе "Рома" вони виставили теж 3,70. Нічия має найменший коефіцієнт – 3,65.

Прогноз Matathon bet

Найвищий коефіцієнт на перемогу "Роми" дали саме їх експерти – 3,82. Натомість на перемогу "Порту" – 2,02. Нічия – 3,76.

Матч "Порту" – "Рома" відбудеться у середу, 6 березня. Початок зустрічі о 22:30. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

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