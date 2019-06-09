Португалія – Нідерланди: де дивитися онлайн фінал Ліги націй

Збірні Португалії та Нідерландів зіграють у фіналі Ліги націй. Матч відбудеться у неділю, 9 червня. Переглянути його можна буде і в Україні, як по телебаченні, так і онлайн.

В Україні матчі дебютної Ліги націй показують телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на каналі "Футбол 1" буде транслюватися поєдинок Португалія – Нідерланди.

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Пряма трансляція зі стадіону "Драгау" у місті Порту розпочнеться о 21:35. Стартовий свисток матчу Португалія – Нідерланди пролунає о 21:45. Також грі передуватиме програма "Ліга націй. Матч центр" на каналі "Футбол 1", яка розпочнеться, о 21:00.

Онлайн-трансляція матчу Португалія – Швейцарія відбудеться і на сайті Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції платний. Місячний абонемент коштує 89 гривень. Але він передбачає можливість перегляду й інших футбольних матчів у HD-якості.

У матчі за третє місце зійдуться збірні Швейцарії та Англії. Фаворитом двобою є Англія. Переглянути цей поєдинок також можна на ресурсі Oll.tv.