Португалія перемогла у Лізі націй, мінімально обігравши Нідерланди: відео

У неділю, 9 червня, визначився перший переможець Ліги націй. Трофей розіграли збірні Португалії та Нідерландів.

Португалія – Нідерланди 1:0

Гол: Гуедеш, 60

Збірна Португалії мала на один день більше для підготовки до цього матчу. Тож це було видно на полі — гравці збірної Нідерландів постійно не встигали за м'ячем, програючи позиції суперникам. Тож за перший тайм португальці 12 разів пробивали по воротах (чотири — у площину). У голландців — лише один удар, і той мимо.

До слова: Англія здобула бронзу Ліги націй, перегравши Швейцарію по пенальті

Тож найкращим гравцем першого тайму можна назвати Сілліссена. Голкіпер раз за разом рятував свою команду від пропущених голів. Як мінімум двічі він витягнув два складні удари від Жозе Фонте та Бруну Фернандеша. Пробивав і Кріштіану Роналду, змістившись з флангу. Але голкіпер впіймав м'яч. Тож голів у першому таймі не було.

Все у матчі вирішив єдиний гол у другому таймі. Гонсалу Гуедеш. Він отримав передачу від Бернарду Сілви на лінії штрафного майданчика. І пробив у дальній кут. Сіллессен дотягнувся до м'яча. Але удар виявився занадто потужним, і від штанги влетів у ворота.

Невдовзі голландці могли зрівняти рахунок. Після подачі з кутового Мемфіс Депай вистрибнув вище всіх те переправляв м'яч у ворота. Але Руї Патрісіо впіймав м'яч, хоч і з другої спроби.

Єдиного забитого голу Португалії вистарчило, щоб стати першим переможцем Ліги націй. І отримати 10,5 мільйонів євро призових. 9 мільйонів євро отримають Нідерланди