Португалія не зуміла обіграти Сербію у відборі на Євро-2020: відео голів

Збірна Португалії після матчу проти України провела другий поєдинок у відборі на Євро-2020. Цього разу чинні чемпіони Європи на власному полі приймали ще одного конкурента за вихід на Чемпіонат Європи – збірну Сербії.

Португалія – Сербія 1:1

Голи: Данілу Перейра, 42 – Тадіч, 7 (пен)

Матч для збірної Португалії розпочався не надто вдало. Вже на 6-ій хвилині зустрічі Руї Патрісіу заробив пенальті у власні ворота, і Душан Тадіч без проблем обіграв голкіпера.

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Проблеми для португальців продовжилися, коли на 32-ій хвилині довелося замінити Кріштіану Роналду. Футболіст травмувався та не зміг продовжити гру.

Та рахунок у матчі став рівним ще до перерви. Данілу Перейрі вдався неймовірний удар, і м’яч від перекладини опустився за лінією воріт.

Відео голів матчу Португалія – Сербія

Команди створювали нагоди відзначити, але кожен раз цього так і не вдалося зробити. Свої нагоди змарнували Тадіч та Лазовіч за сербів, та Андре Сілва з Геррейро за португальців.

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У підсумку нічия, яка на користь більше збірній Сербії, аніж Португалії. Чинні чемпіони Європи невдало стартували у відборі, за два домашні матчі з головними конкурентами за дві путівки зігравши у нічиї. Таким чином у португальців два очки після двох матчів. Серби у відборі зіграли лише один матч, тож заробили лише один бал. Лідером групи B стала збірна України. Обігравши збірну Люксембургу, українці набрали чотири очки.