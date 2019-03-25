Португалія не зуміла обіграти Сербію у відборі на Євро-2020: відео голів
Збірна Португалії після матчу проти України провела другий поєдинок у відборі на Євро-2020. Цього разу чинні чемпіони Європи на власному полі приймали ще одного конкурента за вихід на Чемпіонат Європи – збірну Сербії.
Португалія – Сербія 1:1
Голи: Данілу Перейра, 42 – Тадіч, 7 (пен)
Матч для збірної Португалії розпочався не надто вдало. Вже на 6-ій хвилині зустрічі Руї Патрісіу заробив пенальті у власні ворота, і Душан Тадіч без проблем обіграв голкіпера.
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Проблеми для португальців продовжилися, коли на 32-ій хвилині довелося замінити Кріштіану Роналду. Футболіст травмувався та не зміг продовжити гру.
Та рахунок у матчі став рівним ще до перерви. Данілу Перейрі вдався неймовірний удар, і м’яч від перекладини опустився за лінією воріт.
Відео голів матчу Португалія – Сербія
Команди створювали нагоди відзначити, але кожен раз цього так і не вдалося зробити. Свої нагоди змарнували Тадіч та Лазовіч за сербів, та Андре Сілва з Геррейро за португальців.
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У підсумку нічия, яка на користь більше збірній Сербії, аніж Португалії. Чинні чемпіони Європи невдало стартували у відборі, за два домашні матчі з головними конкурентами за дві путівки зігравши у нічиї. Таким чином у португальців два очки після двох матчів. Серби у відборі зіграли лише один матч, тож заробили лише один бал. Лідером групи B стала збірна України. Обігравши збірну Люксембургу, українці набрали чотири очки.