Португалія не зуміла обіграти Сербію у відборі на Євро-2020: відео голів

213 Читать новость на русском
Португалія - Сербія: відео голів та огляд матчу - відбір на Євро-2020
Португалія – Сербія відео голів

Збірна Португалії після матчу проти України провела другий поєдинок у відборі на Євро-2020. Цього разу чинні чемпіони Європи на власному полі приймали ще одного конкурента за вихід на Чемпіонат Європи – збірну Сербії.

Португалія – Сербія 1:1
Голи: Данілу Перейра, 42 – Тадіч, 7 (пен)

Матч для збірної Португалії розпочався не надто вдало. Вже на 6-ій хвилині зустрічі Руї Патрісіу заробив пенальті у власні ворота, і Душан Тадіч без проблем обіграв голкіпера.

До слова, Франція та Англія розгромила суперників у відборі на Євро-2020: відео голів

Проблеми для португальців продовжилися, коли на 32-ій хвилині довелося замінити Кріштіану Роналду. Футболіст травмувався та не зміг продовжити гру.

Та рахунок у матчі став рівним ще до перерви. Данілу Перейрі вдався неймовірний удар, і м’яч від перекладини опустився за лінією воріт.

Відео голів матчу Португалія – Сербія

Команди створювали нагоди відзначити, але кожен раз цього так і не вдалося зробити. Свої нагоди змарнували Тадіч та Лазовіч за сербів, та Андре Сілва з Геррейро за португальців.

Читайте також: Німеччина у напруженому матчі вирвала перемогу у Нідерландів: відео

У підсумку нічия, яка на користь більше збірній Сербії, аніж Португалії. Чинні чемпіони Європи невдало стартували у відборі, за два домашні матчі з головними конкурентами за дві путівки зігравши у нічиї. Таким чином у португальців два очки після двох матчів. Серби у відборі зіграли лише один матч, тож заробили лише один бал. Лідером групи B стала збірна України. Обігравши збірну Люксембургу, українці набрали чотири очки.

blog_ava
Підрив імовірного вбивці водія BlaBlaCar Познякова: нові деталі
25 березня
4020
Теги: Євро-2020 Новини Спорту Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Люксембург – Україна: відеоогляд матчу
25 березня 23:59 Люксембург – Україна: відеоогляд матчу
1113
Збірні Франції та Англії здобули розгромні перемоги у відборі до Євро-2020: відео
25 березня 23:50 Збірні Франції та Англії здобули розгромні перемоги у відборі до Євро-2020: відео
1129
Стронгмен Пудзяновський та олімпійський чемпіон провели жорсткий бій за правилами MMA: відео
25 березня 20:04 Стронгмен Пудзяновський та олімпійський чемпіон провели жорсткий бій за правилами MMA: відео
939
"Тоттенхем" зіграв перший матч на новому стадіоні: відео його будівництва
25 березня 16:53 "Тоттенхем" зіграв перший матч на новому стадіоні: відео його будівництва
359
Збірна Франції зіграє матч відбору на Євро-2020 проти Ісландії в особливих футболках: фото
25 березня 13:45 Збірна Франції зіграє матч відбору на Євро-2020 проти Ісландії в особливих футболках: фото
173
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук