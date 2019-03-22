Португалія – Україна: де дивитися матч відбору до Євро-2020

Збірна України зіграє на виїзді зі збірною Португалії в рамках відбору на Євро-2020. Поєдинок відбудеться в Лісабоні. Стежити за матчем можна буде в прямому ефірі, а також онлайн.

Правами на показ матчів національної збірної України володіє "Медіа група Україна", куди входять ТРК "Україна" та телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". Саме на "Футбол 1" покажуть матч у прямій трансляції.

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Початок трансляції, – о 21:35, сама гра розпочнеться о 21:45. Матчу передуватиме програма "Головна команда", в якій запрошені гості дадуть свої прогнози на гру. Програма розпочнеться, – о 20:30.

Телеканал "Україна" також транслюватиме цей матч у прямому ефірі.

Дивитися онлайн матч Португалія – Україна можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Трансляція розпочнеться о 19:30. Та варто зауважити, що доступ до відео (прямі трансляції та огляди матчів) на цьому сайті платний. За місячний абонемент доведеться заплатити 69 гривень. Або можна купити доступ на 24 години за 39 гривень. Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

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Онлайн-трансляцію матчу проведе сайт Спорт24. Відео голів та огляд гри Португалія – Україна – на сайті Спорт24.

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