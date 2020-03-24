Португальський футболіст зробив захисну маску з трусів – відео
Півзахисник збірної Португалії та англійського "Вулверхемптона" Жуан Моутінью поділився майстер-класом для боротьби з коронавірусом. Корисний ролик підірвав інтернет.
Португалець виявився ще тим винахідником. Футболіст виклав відео, на якому він разом зі своєю дружиною за декілька секунд перетворив чоловічі труси в захисну маску.
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Неможливо не звернути уваги, що у подружжя вийшли дуже яскраві маски.
Лікарі, напевно, посперечаються щодо ефективності такого засобу захисту. Проте, гравець неабияк розсмішив усіх вболівальників.
Досягнення Жуана Моутінью
- У складі "Спортингу" ставав володарем Кубка Португалії (2006/07, 2007/08).
- Дворазовий володар Суперкубка Португалії 2007 та 2008 років.
- Переможець Ліги Європи у сезоні 2010/11.
- Із "Порту" ставав чемпіоном Португалії (2010/11, 2011/12, 2012/13).
- Володар Кубка Португалії сезону 2010/11.
- Триразовий володар Суперкубка Португалії (2010, 2011, 2012).
- У сезоні 2010/11 став переможцем Ліги Європи.
- У складі "Монако" завоював золоті медалі чемпіонату Франції у сезоні 2016/2017.
- Чемпіон Європи 2016 року у складі збірної Португалії.
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