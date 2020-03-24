Португальський футболіст зробив захисну маску з трусів – відео

Півзахисник збірної Португалії та англійського "Вулверхемптона" Жуан Моутінью поділився майстер-класом для боротьби з коронавірусом. Корисний ролик підірвав інтернет.

Португалець виявився ще тим винахідником. Футболіст виклав відео, на якому він разом зі своєю дружиною за декілька секунд перетворив чоловічі труси в захисну маску.

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Неможливо не звернути уваги, що у подружжя вийшли дуже яскраві маски.

Лікарі, напевно, посперечаються щодо ефективності такого засобу захисту. Проте, гравець неабияк розсмішив усіх вболівальників.

A solução de João Moutinho para quando não há máscaras. pic.twitter.com/5a8gWvD8yo — A Bola (@abolapt) March 22, 2020

Досягнення Жуана Моутінью

У складі "Спортингу" ставав володарем Кубка Португалії (2006/07, 2007/08).

Дворазовий володар Суперкубка Португалії 2007 та 2008 років.

Переможець Ліги Європи у сезоні 2010/11.

Із "Порту" ставав чемпіоном Португалії (2010/11, 2011/12, 2012/13).

Володар Кубка Португалії сезону 2010/11.

Триразовий володар Суперкубка Португалії (2010, 2011, 2012).

У сезоні 2010/11 став переможцем Ліги Європи.

У складі "Монако" завоював золоті медалі чемпіонату Франції у сезоні 2016/2017.

Чемпіон Європи 2016 року у складі збірної Португалії.

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