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Португальський футболіст зробив захисну маску з трусів – відео

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Жуан Моутінью / stm19

Півзахисник збірної Португалії та англійського "Вулверхемптона" Жуан Моутінью поділився майстер-класом для боротьби з коронавірусом. Корисний ролик підірвав інтернет.

Португалець виявився ще тим винахідником. Футболіст виклав відео, на якому він разом зі своєю дружиною за декілька секунд перетворив чоловічі труси в захисну маску.

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Неможливо не звернути уваги, що у подружжя вийшли дуже яскраві маски. 

Лікарі, напевно, посперечаються щодо ефективності такого засобу захисту. Проте, гравець неабияк розсмішив усіх вболівальників.

Досягнення Жуана Моутінью

  • У складі "Спортингу" ставав володарем Кубка Португалії (2006/07, 2007/08).
  • Дворазовий володар Суперкубка Португалії 2007 та 2008 років.
  • Переможець Ліги Європи у сезоні 2010/11.
  • Із "Порту" ставав чемпіоном Португалії (2010/11, 2011/12, 2012/13).
  • Володар Кубка Португалії сезону 2010/11.
  • Триразовий володар Суперкубка Португалії (2010, 2011, 2012).
  • У сезоні 2010/11 став переможцем Ліги Європи.
  • У складі "Монако" завоював золоті медалі чемпіонату Франції у сезоні 2016/2017.
  • Чемпіон Європи 2016 року у складі збірної Португалії.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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