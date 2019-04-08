Постараємося тебе забрати, щоб ти виліз з цієї ями: відомий тренер хоче забрати гравця "Динамо"

Головний тренер "Зорі"Юрій Вернидуб поспілкувався з гравцем "Динамо" Олександром Андрієвським, який свого часу грав за луганців. Наставник "Зорі" хоче забрати футболіста в луганську команду.

"Зоря" та "Динамо" зустрічалися у чемпіонаті України 3-го квітня. Саме тоді й відбулася розмова між тренером та гравцем.

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"Якщо все у нас буде добре, влітку залишуся, то скажу, щоб тебе особисто забрати. Якщо буде бажання у тебе. Щоб ти хоча б трохи виліз з цієї...", – сказав Вернидуб.

"Ями?", – запитав Андрієвський і Вернидуб відповів "так".

У цьому сезоні Андрієвський не є гравцем основини "Динамо". За киян 24-річний футболіст зіграв 10 матчів і зробив 1 результативну передачу. Андрієвський на правах оренди виступав за "Зорю" з 2017 по 2018 рік. Олександр зіграв за луганців 25 матчів, в яких забив 3 голи.

Зазначимо, що наразі в "Зорі" грають три орендовані у "Динамо" футболісти – Богдан Лєднєв, Богдан Михайличенко та Олександр Тимчик.

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